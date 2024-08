Ku lug lahaanshaha Mareykanka iyo Ruushka ee xiisadda Bariga Dhexe

Mareykanka iyo Ruushka ayaa xoojinaya joogitaankooda Bariga Dhexe, xilligan oo xiisad aad u weyn ay u dhaxeyso Israel iyo Iran, ka dib dilkii loo gaystay Hoggaamiyihii Ururka Xamaas, Ismail Haniyeh.

Iran ayaa wacad ku martay in Israel ay ka shalaayi doonto shirqoolkii ay ku dishay Madaxii Xafiiska Siyaasadda ee Xamaas, taas oo keentay in Mareykanka uu gobolka u soo diro maraakiibtiisa xambaara diyaaradaha dagaalka iyo ciidamo fara-badan, iyadoo markaasi Israel la difaacayo.

Wararka ayaa sheegaya in dalal aan dooneyn in la magacaabo oo xulafo la ah Mareykanka ay qalab militari ku daabulayaan Israel, isla-markaana ay suurtagal tahay in la weeraro Iran iyo ururada hubeysan ee gobolka ee ka soo horjeeda duulaanka Israel ee Marinka Gaza.

Sidoo kale Militariga Ruushka ayaa la soo sheegaya in ay kordhiyeen dhaqdhaqaaqooda Iran, ayna geeyeen nidaamka difaaca hawada ee S-400.

Gantaalaha nidaamka horumarsan ee Ruushka ayaa qayb ka ah qorshaha ay Tehran ugu diyaargaroobeyso in ay iska difaacdo, haddii uu weerar kaga yimaado Israel iyo Mareykanka, ka dib weerarka ay damacsan tahay in ay kaga aargudato Israel.

Warbaahinta caalamiga ah ayaa ku warameysa in Ruushka uu dhowr cisho ka hor bilaabay inuu raadaarada iyo qalabka difaaca hawada uu keeno Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran.

Warbaahinta ayaa sheegeysa in Moscow ay sidoo kale khubaro uu heerkoodu sarreyo u soo dirtay Tehran, iyagoo kala shaqeynaya meelaha ku habboon in la dhigo gantaalaha difaaca hawada.

Wargeyska The New York Time ayaa daabacay in Iran ay codsatay qalabkan, Ruushkuna uu durbaba bilaabay inuu keeno Caasimadda Tehran.

Iran ayaa horey u xiiseynaysay inay hesho gantaalaha S-400, oo ah nooca istiraatiijiga ah ee ridada dheer. Iran ayaa sanadkii 2016 Ruushka ka soo iibsatay gantaalaha ridada dheer ee hannaanka difaaca hawada ee S-300 oo uu sameeyay Midowgii Soofiyeeti.

Iran waxay hadda daneynaysaa in ay si dhameystiran u hesho diyaaradaha dagaalka Ruushka ee Su-35, si loo geeyo Saldhigga Ciidanka Cirka Hesa ee Magaalada Isfahan.

Hoggaamiyaha Ruuxiga Iran, Ayatollah Ali Khamenei oo iska leh go’aanka ugu dambeeya ee Iran ayaa sheegay in qarankiisu uu waajib ku yahay inuu u aargudo Hoggaamiyihii Xamaas ee martida u ahaa.

Kuxigeenka Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ruushka, Andrei Nastasin ayaa sheegay in gobolku uu qarka u saaran yahay iska horimaad caalami ah.

Ruushka ayaa ballanqaaday inaysan meel cidlo ah uga dhaqaaqi doonin Iran, oo ay u arkaan xulafadooda ugu muhiimsan ee gobolka.

Xoghayaha Golaha Amniga Ruushka, Sergei Shoigu oo Isniintii ka degay Magaalada Tehran ayaa la kulmay Madaxweynaha Iran, Masoud Pezeshkian, isaga oo gaarsiisay warqad uu uga siday Madaxweyne Vladimir Putin.

Labadan dal ayaa xoojinaya iskaashigooda difaaca, maadaama labaduba ay si isu mida isku hayaan xulafada reer galbeedka oo Mareykanku uu hoggaaminayo.

Warbaahinta Mareykanka ayaa warineysa in Washington ay si dhow isha ugu hayso dhaqdhaqaaqa militari Ruushka ee gobolka, isla-markaana ay ka walaacsan tahay.

Dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa sheegaya in Washington iyo Moscow ay ka fogaan doonaan inay si toos ah ugu dagaalamaan Bariga Dhexe, balse ay si dadban ugu lug lahaan doonaan dagaal kasta oo gobolka ka dhaca, taasina ay suuqgeyn u noqonayso hubka ay soosaaraan.

Dhawaan, Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka, Sergey Lavrov ayaa Mareykanka ku eedeeyay in siyaasaddiisa Bariga Dhexe ay gobolka ka abuurtay rabshado aan horey loo arag.

Lavrov ayaa sheegay in xiisadda sii kordheysa ee ka jirta gobolka ay la xiriirto coladda Gaza, isagoona Israel ku dhaliilay in ay si toos ah ciqaab wadareed ugu hayso 2.3 milyan oo qof oo ku nool Marinka Gaza.

Taageerada indha la’aanta Mareykanka ee Israel waa tan keentay in Tel Aviv ay gaysato nooc kasta oo xadgudub ah, iyadoo aysan jirin cid la xisaabtameysa, sababtu tahay Mareykanka oo la garab taagan taageero militari iyo mid siyaasadeedba.