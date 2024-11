Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka oo ansixiyay Xeerka Ururada & Xisbiyada Siyaasadda

Golaha Wadatashiga Qaran ayaa 30-kii bishii October isku raacay, marka laga reebo Puntland iyo Jubbaland in Doorashada Goleyaasha Deegaanka la qabto 25-ka bisha June ee sanadka 2025, halka Doorashooyinka Baarlamaanka iyo midda Madaxda Dowlad Goboleedyadana ay tahay in la qabto bisha September ee sanadkaasi. Sanadkan xigga ayuuna qorshuhu yahay in la qabto Doorashooyinka Baarlamaanka iyo tan Madaxtooyada Qaranka.

