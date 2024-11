Lubnaan oo ciidamadii ugu badnaa u dhaqaajisay xuduudda ay la wadaagto Israel (SAWIRRO)

Raysal Wasaaraha Lubnaan, Najib Mikati ayaa sheegay in shan kun oo askari oo Lubnaaniyiin hadda loo diyaariyay inay saldhigyo ka sameystaan goobaha ay banneynayaan Xoogaga Ururka Xisbullah, inkastoo heshiisku uu ogolanayo in illaa 10,000 oo askari oo ka tirsan Ciidamada Qaranka la geeyo koonfurta dalka.

