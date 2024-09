Lubnaan oo la xiriirtay cidda ay khuseyso qaraxyadii ka dhacay dalkaasi

“Haddii Israel ay u maleynayso in tani ay keeneyso inay dib u soo celiso dadkooda ka barakacay waqooyiga Israel, way khaldan yihiin. Tani waxay xoojineysaa dagaalkan.” Ayuu yiri Wasiirka oo New York Times la hadlay.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Lubnaan, Abdallah Bou Habib ayaa sheegay in dalkiisu uu go’aansaday in Xisbullah ay jawaab adag ka bixiso weerarkaasi.

Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Beirut ay dooneyso in lala xisaabtamo kuwii ka dambeeyay qaraxyadan ee dadka faraha badan ay ku waxyeeloobeen.