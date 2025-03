Macluumaad la xiriira: Buundada keliya ay Shabaabka Shabellaha Dhexe isticmaalayeen ee la burburiyay

Xogaha soo baxaya ayaa sheegaya in Shabaabku ay horaantii bishii hore ee February dhiseen buundadaasi, waana laba toddobaad ka hor, inta aysan bilaabin in ay ku soo fidaan deegaanadii xorta ahaa ee gobolkan. Jabhadaha Shabaabka ee ka imanaya Gobolada Koonfureed ee soo gaaraya galbeedka Gobolka Shabellaha Dhexe ayaana uga sii gudbayay qaybaha bari ee gobolkaasi.

