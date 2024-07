Macluumaad la xiriira: Dagaal dhowr jiho leh oo ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose

Faah faahino ayaa ka soo baxaya dagaalo culus oo maanta ka dhacay deegaano ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose, ka dib markii maleeshiyada Al Shabaab ay weerareen saldhigyo ay Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa Jubbaland ku leeyihiin deegaanada Buulo Xaaji, Baar Sanguuni, Miido iyo Harboole, oo dhawaan laga saaray Shabaabka.

Wararka ayaa sheegaya in maleeshiyada Shabaabka ay saakay weerar saf ballaaran ku ekeeyeen fariisimaha ay ciidamadu ku leeyihiin deegaanadaasi oo aad u kala durugsan.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Shabaabka weeraray Baar Sanguuni ay ka soo tallaabeen dhinaca webiga, in kuwa weeraray Buulo Xaaji ay ka yimaadeen dhinaca deegaanka Filfile oo 20km dhanka waqooyi kaga toosan Buulo Xaaji iyo in dagaal-yahanadii kale ee weerartay Miido iyo Harboole ay ka yimaadeen dhinaca waddada deegaanka Mareerey ee hoostagta Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe.

Ilo wareedyadu waxay kaloo sheegayaan Ciidanka Kumaandooska Danab ee Xoogga Dalka iyo kuwa Daraawiishta Jubbaland ay jilbaha u laabteen weeraradaasi, isla-markaana ay dib isaga caabiyeen Shabaabkii soo weeraray.

Weeraradan ayaa ku bilowday gaadiid laga soo buuxiyay walxaha qarxa, marka laga soo taggo weerarka ka dhacay Baar Sanguuni, waxaana xusid mudan in gaarigii miineysnaa ee lagu weeraray Miido uu ku dhacay god ay ciidamadu ugu talagaleen in ay kaga gaashaantaan qaraxyada ceynkani oo kale ah.

Dowladda Federaalka ayaa sheegtay in ciidamadu ay dileen in ka badan 80 ka tirsan maleeshiyada Al Shabaab, iyadoo Saraakiisha Ciidamadu ay xaqiijiyeen in ay jiraan dhowr nin oo Shabaab ah oo nolosha lagu qabtay iyo hub fara-badan oo laga la wareegay.

Saraakiisha Ciidamada ayaa soo bandhigay hub iyo rasaas ay sheegeen in laga furtay kooxaha argagixisada.

Afhayeenka Ciidanka Jubbaland, G/dhexe Maxamed Faarax Daahir ayaa sheegay inaanu ebid arkin khasaare la mid ah kan maanta Shabaabka lagu gaarsiiyay furimaha hore.

Afhayeenka ayaa tilmaamay in Shabaabka uu khasaaraha xooggiisu ka soo gaaray dagaalka ka dhacay Buulo Xaaji oo 80km koonfur galbeed kaga beegan Magaalada Kismaayo, waana deegaan muhiim u ahaa Shabaabka oo laga saaray 10-kii bishii hore ee June.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in maalmihii ugu dambeysay uu dhaqdhaqaaq ciidan ka jiray Buulo Xaaji, kaas oo ujeedkiisu daaran yahay in Shabaabka lagaga saaro hawdka deegaanka Filfile.

Qorshaha socday ayaa ahaa in Shabaabka laga saaro waddada xiriirisa Buulo Xaaji iyo Filfile, maadaama kuwooda ku jira hawdka ay isku dayayaan in ay carqaladeeyaan amniga Buulo Xaaji.

Qorshahan ayaa yimid, ka dib markii 10-kii bishan uu fashilmay hawlgal ay ciidamadu ku doonayeen in ay ku furaan waddadaasi, ka dib iska caabin adag oo ay kala kulmeen Shabaabka.

Saraakiisha Ciidamada ayaa sheegaya in weeraradan aysan hakin doonin gulufka militari ee Shabaabka lagaga saarayo deegaanada ay kaga harsan yihiin Gobolka Jubbada Hoose, iyadoona gacan bir ah lagu qabanayo amniga dhulka la xoreeyo.

Hawlgalkan ayaa ahmiyad u leh Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedka Jubbaland, si loo xaqiijiyo istiraatiijiyadda dagaal ee ku aaddan xoreynta iyo xasillinta ee deegaanada.