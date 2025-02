Macluumaad la xiriira: Hawlgalka Ciidanka Puntland ee ka dhanka ah Daacish

Saraakiisha ku sugan furimaha hore ayaa sheegaya in ciidamadu ay hayaan raadka argagixisada, wax kasta oo ay sameeyaana aysan ka hor istaagi doonin in ay dalka ka sifeeyaan.

Dhanka kale Warbaahinta qaybteeda ayaa warineysa in ciidamadu iyo maleeshiyada ay is horfadhiyaan meelaha qaarkood, inkastoo ilaha ku dhow dhow saraakiisha hawlgalka hoggaamineysa ay sheegayaan inaysan jirin goob qura oo la isku horfadhiyo.

Ciidamada ayaa socod ku maraya dhulka rafka ah ee buuraleyda, iyadoona meelaha qaarkood ay adag tahay in ay si caadi ah ugu socdaan. Waa dhul qar oo dhegxaan badan, ciidamada ayayna waqti badan ku qaadaneysaa in ay isaga tallaabaan buur illaa buur kale.

Fariisimaha ciidamadu ku leeyihiin aagagga dhexe ee Tog-jaceyl iyo saldhigyada Daacish ay ku leedahay galbeedka Calmiskaad ayaa qiyaastii isku jira illaa 40km. Ciidamada ayaana inta u dhaxeyso ka raadinaya suurtagalnimada in ay ku sugan yihiin maleeshiyaad koox koox u abaabulan, kuwaas oo laga yaabo in ay caqabad ku noqon karaan geeddiga hawlgalka.

Ciidamada oo ah kuwo lugeynaya ayaa waxaa la sheegaya in ay ku daba joogaan wax uun ka nool firxadkii ka soo haray maleeshiyadii 11-kii bishan weerarka culus ku soo qaadday fariisimahooda. Ciidamada ayaa isku dayaya in ay maleeshiyada ka sifeeyaan qorax u dhaca Tog-jaceyl.