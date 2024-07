Macluumaad la xiriira: Socdaalka Raysal Wasaare Barre ee Jubbaland + SAWIRRO

Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Raysal Wasaaruhu uu sidoo kale Jubbaland u tegay xalinta is maandhaaf soo kala dhexgalay Ciidamadii Millitariga ee horaantii bishii June la geeyay Magaalada Kismaayo iyo Madaxtooyada Jubbaland.

“Waad cibaadeysateen, maxaa yeelay waxaad layseen kuwii uu suubanuhu na faray in la laayo oo la burburiyo. Waxaad ka farxiseen Muslimiinta, waxaad rubadda goyseen Khawaarijtii ay ummadda Soomaaliyeed necbaayeen. Dowladda Federaalka waxaa ka go’an in Khawaarijta dalka laga xoreeyo oo la tirtiro. In badan oo ka mid ah dalka waa laga xaaqay oo ay ka mid tahay Buulo Xaaji.” Ayuu yiri Raysal Wasaare Xamse Cabdi Barre.