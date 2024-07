Macluumaad la xiriira: Wada hadalada xabad joojinta Gaza ee ka socda Doha

Wada hadalada ayaa Arbacadii dib uga bilowday Magaalada Doha, ka dib laba maalmood oo wada hadaladu ay qaab hal dhinac ah uga socdeen Magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar.

Masar, Mareykanka iyo Israel ayaa kulamadii Qaahira kaga hadlayay, sida lagu socod siin karo wada hadalada, iyadoo markaasi dib loo eegayo dalabaad ka yimid dhanka Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu.

Netanyahu ayaa dalbaday in laga hortaggo hub ay tuhunsan yihiin in Xamaas uga soo gudbo dhanka xuduudda Masar iyo in kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta laga mamnuuco inay u gudbaan waqooyiga Marinka Gaza, waana xilli markii horeba uu diidanaa in la gaaro heshiis si buuxda loogu soo afjarayo colaadda Marinka Gaza.

Masar iyo Israel ayaa sidoo kale si gaar ah uga wada hadlay qaabka gargaarka la kordhinayo ee heshiiska qaybta ka noqon kara lagu gaynayo Marinka Gaza, iyadoo markaasi Ciidamada Israel ee ku sugan Waddada Philadelphi ama Philadelphi Corridor ay qaadayaan xanibaadaha ay ku hayaan gargaarka bani’aadantinimo. Philadelphi Corridor waxay ku taallaa xadka Marinka Gaza iyo Masar. Waxyaabaha Tel Aviv laga dalbanayay waxaa ka mid ah in ciidamadeeda ay ka saarto marinka xuduudda, mana cadda wax ay illaa iyo hadda Masar iyo Israel ku heshiiyeen.

Wada hadalada ayaa shalay galab dib uga furmay dalka Qatar, iyadoo Masar iyo Qatar ay yihiin dalalka sida tooska ah u dhexdhexaadinaya Israel iyo Xamaas, inkastoo aysan isa soo horfariisaneynin.

Agaasimaha Hay’adda Sirdoonka Israel ee Mossad, David Barnea iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ku sugan Caasimadda Doha, waxa sidoo kale gaaray Agaasimaha Hay’adda Sirdoonka Mareykanka ee CIA, William Burns oo korjoogteynaya wada hadalada, waxaana kaga sii horreyay wafdiga Xamaas ku metelaya wada hadalada oo maalmahaanba ku sugnaa magaaladaasi.

Wafdiga Xamaas ayaan iyagu horfariisaneyn kuwa Israel, maadaama Israel iyo Mareykankuba ay Xamaas u aqoonsan yihiin urur argagixiso, balse dhexdhexaadiyeyaasha oo kulamo gooni gooni ah la yeelanaya dhinacyada ayaa riixaya wada hadalada, iyadoona Washington ay Israel iyo Xamaas-ba ka dooneyso in la socod siiyo hindisaha Madaxweyne Joe Biden ee xabad joojinta iyo maxaabiis is dhaafsiga ee saddexda weji isugu jira.

Wada hadaladan ayaa diiradda lagu saarayaa wejiga 1aad ee hindisaha xabad joojinta, walow ay haddana caqabado ka jiraan qaabka loo fulinayo heshiiskaas.

Inkastoo sida la sheegay ay Xamaas ka tanaasushay mowqifkeedii ahaa in xabad joojintu ay noqoto mid dhameystiran oo joogto ah, haddana waxay ku adkeysaneysaa in Ciidamada Israel ay banneeyaan saldhig weyn oo ay ku leeyihiin agagaarka Nuseirat, oo ay ku xakameynayaan isu socodka dadka rayidka ah ee koonfurta iyo waqooyiga Marinka Gaza. Xamaas waxay kaloo ku adkeysaneysaa in Ciidamada Israel ay ka guuraan xadka Marinka Gaza uu la wadaago Masar, dalabyadan oo kooxda Netanyahu ay ka biyo diidan tahay.

Warbaahinta gobolka ayaa sheegeysa in dhinacyadu ay wejiga hore ku heshiin karaan xabad joojin lix toddobaad ah iyo inay is dhaafsadaan tiro maxaabiis ah, ayna suurtagal tahay in Ciidamada Israel ay ka baxaan goobaha ay dadka rayidka ah ku badan yihiin, marka aad fiiriso culeyska ka haysta dhanka Mareykanka.

Xamaas ayaa laga dalbanayaa inay sii deyso la haysteyaasha Israeliyiinta kuwooda nugul, iyadoo ku bedelaneysa qaar ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku xiran xabsiyada Israel.

Qorshaha ayaa waxaa qayb ka ah, haddiiba lagu heshiiyo in muddada ay xabad joojintu socoto inay Israel ogolaato in gargaar mug leh la gaarsiiyo dadka reer Gaza, iyadoona laga wada hadlayo, sida gargaar ku filan dadka rayidka ah uu ku gaari karo Marinka Gaza iyo weliba meelaha laga soo gelinayo, muddada ay xabad joojinta shaqeynayso.

Netanyahu oo isku dayaya in uu qanciyo Wasiirada xagjirka ah ee metela xisbiyada wax ka soo dhisay xukuumaddiisa ayaa adkeynaya in nooc kasta oo xabad joojin ah ay noqoto mid horseedeysa inaanan si buuxda loo soo afjarin colaadda.

Netanyahu oo iska qafiifinaya culeysyada ka haysta Mareykanka iyo isbahaysiga xukuumaddiisa ayaa doonaya in maalmo ama billooyin tirsan ka dib ay Tel Aviv dib u bilowdo weeraradeeda Marinka Gaza.

Diblomaasiyiinta saddexda dal ee Masar, Mareykanka iyo Qatar ayaa filayaa inaysan Israel dib dambe u bilaabi doonin weeraradeeda Gaza, sababo ku aaddan cadaadiska xoogga leh ee kaga imanaya Madaxweyne Biden, oo isagu isku diyaarinaya ololaha doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dalkaasi ka qabsoomeysa bisha November.

Biden ayaan dooneyn in Israel ay carqaladeyso dib u doorashadiisa, haddii shacabka Mareykanka ay dib u doorashadiisa shuruud kaga dhigeen inuu soo afjaro dhiigga ku daadanaya Marinka Gaza.

Biden ayaa doorashadan u arka mid isaga muhiim u ah, si uu kaga adkaado Musharaxa Xisbiga Jamhuuriga, Donald Trump oo loolan adag uu kala kulmayo.

Aragti uruurin la sameeyay ayaa muujineysa in Trump uu tartanka kaga horreyo Musharaxa Xisbiga Dimoqraadiga, Joe Biden oo hadda ah Madaxweynaha Mareykanka.