Macluumaad la xiriira: Xiisadda iyo cabsida ka jirta Bariga Dhexe

Madaxweyne Kuxigeenka ayaa dunida Muslimka ugu baaqay in ay xaqiijiyaan in hafafkooda koowaad uu noqdo qaddiyadda qaranimada Falastiiniyiinta iyo xoreynta Qudus.

Madaxweyne Kuxigeenka 1aad ee Iran, Mohammadreza Aref ayaa sheegay in Iran ay ka go’an tahay in ay si buuxda u garab istaagto buu yiri shacabka Falastiiniyiinta ee dulman, isla-markaana ay gacan ka gaysato xoreynta Magaalada Qudus ee ay Israel xoogga ku haysato.