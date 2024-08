Madaxa IAEA oo gaaray Ruushka, si loo baaro weerarka Warshadda Nuclearka (SAWIRRO)

Inkastoo sida la sheegayo la go’doomiyay Ciidamada Ukraine ee ka dagaalamaya Gobolka Kursk, haddana waxaa cad in ay awood u leeyihiin inay garaacaan bartilmaameedyada Militariga Ruushka ee ku yaala gobolada ka baxsan gobolkaasi, bacdamaa ay ku hubeysan yihiin gantaalaha ridada dheer iyo diyaaradaha drones-ka ee is qarxiya.

Madaxweyne Putin ayaa Khamiistii Ciidamada Ukraine ku eedeeyay in ay isku dayeen inay garaacaan Warshadda Tamarka Nukliyeerka ee Kursk. Madaxweynaha ayaa xilligaasi muuqaal uu ka soo muuqday ku sheegay in dhacdadaasi ay ku wargeliyeen Hay’adda IAEA, ayna ballanqaaday in ay khubaro u soo diri doonto gobolkan, oo toddobaadkii 3aad ay ka dagaalamayaan Ciidamada Ukraine.