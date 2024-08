Madaxda Somaliya iyo Turkiga oo ka wada hadlay wada hadalada Somaliya iyo Itoobiya

Qoraalka ayaa lagu sheegay “Madaxweyne Jamhuuriyadda ayaa xusay in Somaliya ay soo dhaweynayso dadaalada Turkiga ee waan-waanta iyo wada-xaajoodka ay garwadeenka ka yihiin ee u dhaxeeya Somaliya iyo Itoobiya, isaga oo adkeeyay in iskaashi kasta uu ixtiraamo madaxbannaanida, midnimada iyo xuduudaha Qaranka Somaliya, iyadoo la raacayo sharciga iyo nidaamka caalamiga ah.”

Labada Madaxweyne ayaa wada hadalkoodda diiradda ku saaray muhiimadda ay leedahay nabadgelyada iyo xasilloonida gobolka, taas oo macnaheedu yahay in ay si dhow uga wada hadleen wada hadalada la filayo in dhawaan ay Somaliya iyo Itoobiya ku yeeshaan dalka Turkiga.