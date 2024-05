Madaxweynaha Colombia oo amray in Safaarad laga furo Magaalada Ramallah ee Falastiin

“Wadamo badan ayaa doonaya inay aqoonsadaan Falastiin, tanina maaha wax liddi ku ah Israel ama dadka Israel ama Yahuudda, laakiin taas bedelkeeda Qaramada Midoobey waxay ogolaatay, marka la eego heshiiskii Oslo in la abuuro xal laba dowladood ah. Markaa haddii aad u baahan tahay laba dowladood, waxaa cad in aad u baahan tahay inaad si rasmi ah u aqoonsato Dowladda Falastiin.” Ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Colombia.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Colombia, Luis Gilberto Murillo ayaa sheegay in Madaxweynuhu uu go’aankan u qaatay in dalalka kalena ay ku daysadaan.