Madaxweynaha cusub ee Somaliland oo xilka la wareegay (SAWIRRO)

Madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro oo munaasabadda ka hadlay ayaa ballanqaaday in uu la iman doono is bedel, isla-markaana uu ku shaqayn doono rabitaanka shacabka. Waxyaabaha uu ballanqaaday in uu wax ka qaban doono waxaa ka mid ah shaqo la’aanta, dhaqaalaha iyo adeegga caafimaadka.

You may also like