Madaxweynaha Falastiin oo khudbad cajiib ah ka jeediyay Baarlamaanka Turkiga (SAWIRRO)

Xeel-dheereyaasha ayaa sheegaya in ay maanta ugu dhow dahay in shacbiga Falastiiniyiinta ay yeeshaan dowlad ka barbar dhalata Israel, inkastoo Tel Aviv ay si weyn uga soo horjeeddo in la aasaaso dal la deris ah.

Inkastoo Xamaas iyo Fatax ay ka mideysan yihiin xorriyadda Falastiin, haddana labada dhinac ayaa ku kala aragti duwan qaabka loo wajahayo. Xamaas ayaa qabta in gobanimada Falastiin lagu raadiyo qori caaradii iyo siyaasad, halka Fatax ay siyaasaddeedu tahay in xornimada lagu raadiyo wada-xaajood, iyadoo aan dhibic dhiig ahi la daadin.