Madaxweynaha Faransiiska oo dhalleeceeyay diidmada Israel ee xabad joojinta Lubnaan

Madaxweyne Macron ayaa Mareykanka ugu baaqay inuu Israel ku cadaadiyo in ay aqbasho hindisaha xabad joojinta iyo in colaadda labada dal lagu dhameeyo miiska wada hadalka.

Madaxweynaha Faransiiska ayaa walaac ka muujiyay tallaabada ay Israel ku qaadacday in fursad la siiyo dadaalada caalamiga ah, ee ah in wada-xaajood lagu soo afjaro xiisadda labada dal.