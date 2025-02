Madaxweynaha Hirshabelle oo ciidamada ku booqday jiidda hore (SAWIRRO)

Guudlaawe ayaa waxa uu muujiyay in Shabaab la wiiqay iyagoo intaan ka awood badan, haddana ay u baahan yihiin in la is dhaafiyo.

Madaxweynaha oo halkaasi kula hadlayay Ciidanka Difaaca Shacabka ee Macawiisley ayaa sheegay in dadka reer Juxaay looga bartay in ay ka qayb qaataan dagaalka dib-u-xoreynta dalka, haddana ay qaybtooda ka qaataan hawlgalka ballaaran ee ka soconaya sida uu yiri deegaanada Hirshabelle.