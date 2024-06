Madaxweynaha Jubbaland oo markii ugu horreysay cagta dhigay Buulo Xaaji (SAWIRRO)

Madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in deegaanka ay ka hirgelin doonaan maxkamad, iyadoo aan la aqbali doonin in dadku ay dacwadahooda la aadaan maxkamadaha ay Shabaabka maamulaan.

Madaxweynaha ayaa tilmaamay in ciidamadu aanay dib uga laaban doonin Buulo Xaaji, isagoona hoosta ka xariiqay in maamulku uu Buulo Xaaji ka hirgelin doono dhammaan adeegyada lagama maarmaanka ah, sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo wax kastoo dowladi looga baahnaa.