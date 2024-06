Madaxweynaha Kenya oo ku dhawaaqay in laga laabtay sharciga cusub ee canshuur kordhinta

Madaxweynaha Kenya, William Ruto ayaa gelinkii dambe ee maanta khudbad u jeediyay dadka Kenyanka, ka dib mudaaharaadkii Talaadadii ka dhacay dalkaasi, ayna ku dhinteen 22 qof, in ka badan 160 kalena ay ku dhaawacmeen.

Madaxweynaha ayaa sheegay inuusan saxiixi doonin sharciga cusub maaliyadda ee ay shalay ansixiyeen Xildhibaanada Baarlamaanka, iyadoo la tixgelinayo rabitaanka dadweynaha.

“Waxaa caddaatay in dadweynuhu ay weli ku adkeysanayaan baahida loo qabo inaan tanaasulno oo aan samayno tanaasul dheeri ah, aniguna waan aqbalay. Ma saxiixi doono sharciga cusub ee maaliyadda.” Ayuu yiri Madaxweynaha Kenya.

Madaxweynaha ayaa yiri “Anigu dowlad baan maamulaa, laakiin sidoo kale dadka ayaan hoggaamiyaa, dadkuna way hadleen.”

Madaxweynaha oo sii hadlayay ayaa yiri “Shacabka waxay muujiyeen inaysan dooneyn sharciga maaliyadda 2024, waana aqbalay. Sidaasi daraadeed ma saxiixi doono sharciga cusub.”

Madaxweynaha ayaa u mahadceliyay Xildhibaanada Baarlamaanka ee ansixiyay sharciga cusub ee canshuur kordhinta ay dowladdiisu go’aansatay in laga laabto.

Madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in dowladdiisu ay dib isugu laabaneyso, isla-markaana ay dhimeyso miisaaniyaddeeda, si loogu dabaalo baahiyaha kale ee jira.

“Ma ahan in aynu ku noolaano wax ka baxsan awoodaheenna, dowladduna way tanaasuli doontaa.” Ayuu yiri Madaxweynuhu oo hadalkiisu ku xoojiyay “Dadku way hadleen, dowladduna way dhageysaneysaa.”

William Ruto, Madaxweynaha Kenya ayaa dhanka kale sheegay in la baari doono rabshadihii shalay hareeyay dalkaasi ee sababay dhimashada iyo dhaawaca dadka faraha badan.

Madaxweynuhu waxa kaloo uu sheegay inaanan la ogolaan doonin dilalka sharci darrada ah, isagoona shacabka ugu baaqay in ay is dejiyaan.

Ma cadda in berrito uu baaqan doono mudaaharaadka la iclaamiyay in dadweynuhu ay isugu soo bixi doonaan waddooyinka magaalooyinka dalkaasi iyo in kale.

Shacabka Kenya ayaa si weyn uga horyimid hindisaha cusub ee canshuur kordhinta, oo Madaxweynuhuna uu maanta caddeeyay in laga noqonayo.

Hindisahan ayuu qorshuhu ahaa in canshuur dheeraad ah lagu kordhiyo badeecadaha qaarkood, taas oo dadkuna ay u arkayeen mid kaga sii dareysa sicir bararka baahsan ee ka jira suuqyada dalkaasi.

Si kastaba ha-ahaatee hadalka Madaxweyne Ruto uu galabta jeediyay ayaa laga dhadhansan karay dabacsanaan, marka aad eegto khudbaddii uu xalay jeediyay ee uu ku sheegay in dowladdu ay ka hortaggi doonto rabshado kale, isagoo ka falcelinayay mudaaharaadka la sheegay in dadku ay Khamiista ka dhigi doonaan dalkaasi.