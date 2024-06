Madaxweynaha Qubrus oo Xisbullah u sheegay inaysan la safneyn Israel

Israel iyo xulafada Mareykanka qaarkood ayaa horey u soo jeediyay in gargaarka bani’aadantinimo ee la gaynayo Gaza lagu soo baaro Qubrus, waana sababta uu Christodoulides u sheegayo in dalkiisu uu yahay marin gargaarka loo soo marinayo dadka u baahan.

