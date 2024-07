Madaxweynaha Turkiga oo rajo ka qaba xabad joojinta Gaza

Madaxweynaha ayaa tilmaamay in Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden uu khadka teleefanka kula hadlay Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu, isagoo uu muujiyay in uu kala hadlay dhaqangelinta hindisaha xabad joojinta.

Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in ay jirto rajo ku aaddan in la gaari karo xabad joojin lagu soo afjarayo colaadda Marinka Gaza.