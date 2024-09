Madaxweynaha Ukraine oo dhalleeceeyay Mareykanka iyo Ingiriiska

Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky ayaa Dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska ku dhalleeceeyay inaysan Kyiv siinin ogolaanshaha ay u baahan tahay, si ay gantaalada ridada dheer ee reer galbeedka ugu weeraraan bartilmaameedyada gudaha Ruushka.

Madaxweynaha Ukraine ayaa muddooyinkanba dalbanayay in la qaado xayiraadaha Kyiv ka saaran in gantaalahooda ridada dheer lagu weeraro bartilmaameedyada militari ee dalka Ruusha.

“Mareykanka iyo Ingiriiska mana siinin wax ogolaanshaha, si aan hubkan ugu isticmaalno dhulka Ruushka. Nooma aysan ogolaanin bartilmaameed kasta iyo masaafo kasta oo gudaha Ruushka ah.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.

Madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in xulafada reer galbeedka ay kordhiyeen taageerada militari ee ay siinayaan dalkiisa, si ay u joojiyaan horu-socodka Ciidamada Ruushka.

Zelensky ayaase muujiyay in tani aysan ka caawineyn guusha ay u baahan yihiin. Zelensky ayaa dhowr jeer ku celceliyay in guushooda ay ku xiran tahay in la ogolaado fasaxa ay u baahan yihiin, si ay Militariga Ruushka ugu weeraraan dalkooda, taas oo uu aaminsan yahay inay Moscow ku riixeyso in ay aqbasho heshiiska nabadda.

“Waxay ila tahay inay ka walaacsan yihiin sii hurinta colaadda.” Ayuu yiri Volodymyr Zelensky, Madaxweynaha Ukraine.

Ukraine waxay ku tiirsan tahay kaalmada militar iyo midda maaliyadeed ee ay ka hesho xulafadeeda dibadda.

Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden oo 13-kii bishan Aqalka Cad ku qaabilay Raysal Wasaaraha Ingiriiska, Keir Starmer ayaa waxaan jirin wax go’aan ah oo labada dhinac ay isla qaateen, ka dib digniintii Madaxweyne Vladimir Putin.

Hoggaamiyaha Ruushka ayaa sheegay in haddii gantaalaha reer galbeedka lagu soo weeraro dalkiisa ay noqon doonto in NATO ay si toos ah ugu lug leedahay dagaalka Ukraine.

Washington iyo London ayaa la fahamsan yahay inay ka cararayaan in colaadda ay sii korodho.