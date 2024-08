Madaxweynaha Ukraine oo ka hadlay waxa ay ka damacsan yihiin dagaalka gudaha Ruushka

Ciidamada Ukraine ayaa la aaminsan tahay in reer galbeedka la’aantood aanay sii wadi karin dagaalkan, isla-markana ay si weyn ugu baahan yihiin in la hago.

Madaxweynaha ayaa tilmaamay in ay wadaan qorshe ay aag nabdoon kaga sameynayaan dhulka Ruushka, si Ruushka ay ugu adkaato in ciidamadiisu ay soo gaaraan ciidda Ukraine.