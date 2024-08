Madaxweyne Abbas oo Israel ku eedeeyay in ay qorshe ka lahayd dilka Ismail Haniyeh

Madaxweynaha ayaa tilmaamay in dilkan uu noqday caqabad ku soo korortay siyaasadda Israel, isla-markaana ay dhacdadan saamayn ba’an ku yeelan doonto wada hadalada lagu doonayo in lagu joojiyo sida uu yiri gardarrada Israel ee Gaza.

Madaxweynaha ayaa Warbaahinta Ruushka ee RIA Novosti u sheegay in sidoo kale dilka ninkaasi lagu doonayay in dagaalka lagu ballaariyo Bariga Dhexe, tiiyoo ay hadda saan-saanteedu muuqato.