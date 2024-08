Madaxweyne Biden oo digniin u diray dhammaan dhinacyada Bariga Dhexe

Madaxweyne Biden ayaa qaba in heshiiska xabad joojinta Gaza uu Iran ka baajin karo qorshaha ay damacsan tahay in ay kaga aargudato Israel, ka dib dilkii ay Ismail Haniyeh ugu gaysatay Magaalada Tehran.

Horumar kasta oo laga gaaro wada hadalada Doha ayaa muhiim u ah in laga baaqsado in dagaalka Israel iyo Xamaas ku dhex maraya Marinka Gaza uu isku bedelo mid gobolka oo dhan ah.

“Qofna gobolka ma qaadan karo falalka lagu wiiqayo nidaamkan.” Ayuu yiri Madaxweyne Biden oo muujiyay in Washington ay markan ka go’an tahay in la soo afjaro colaadda Gaza.

Madaxweynuhu waxa uu sheegay in ay ku dhow yihiin labada dhinac, waa Israel iyo Xamaas’e in ay gaaraan heshiiska sida weyn loogu baahan yahay, ka dib wareeggii ugu dambeeyay ee wada hadalada ee Khamiistii iyo Jimcihii ka qabsoomay Magaalada Doha.