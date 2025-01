Madaxweyne Biden oo ka hadlay heshiiska Israel iyo Xamaas

Raysal Wasaaraha ayaa tilmaamay in heshiisku uu horseedi doono sii deynta maxaabiista iyo in gargaar bani’aadantinimo oo macno leh la gaarsiiyo dadka Gaza.

Madaxweyne Biden ayaa ku faanay in uu shaqeeyay hindisihii xabad joojin iyo is dhaafsiga maxaabiista ee maamulkiisu uu soo bandhigay dhammaadkii bishii May ee sanadkii hore ee 2024.

Joe Biden ayaa sheegay in natiijadani aysan ku iman cadaadiska militari ee ka dhanka ah Xamaas iyo is bedelka Bariga Dhexe, balse ay sidoo kale ku timid dibloomaasiyadda Mareykanka oo aad u adag.

Madaxweynaha Maraykanka ee xilka ka sii degaya ayaa sheegay in diblomaasiyadda Mareykanka oo aad u kacsan ay keentay in la gaaro heshiiskan.