Madaxweyne Biden oo mar kale ku hor fadeexoobay shacabka Mareykanka (SAWIRRO)

Is gefka hadalada Madaxweynaha ayaa muujineysa in xusuustiisu ay si’ wax ka yihiin, inkastoo isagu uu ku adkeysanayo in xaaladdiisu ay wanaagsan tahay.

Biden oo ay is hayaan Vladimir Putin, Madaxweynaha Ruushka ayaa ku cudurdaartay in Putin uu maskaxda ka galay, sababo ku aaddan halka ay ka kala joogaan siyaasadda caalamka iyo arrinta Ukraine.

Madaxweynaha oo ka hadlayay Caasimadda Washington ayaa sheegay in xaaladdiisu ay wanaagsan tahay, isla-markaana uu doonayo in muddo xileed kale uu hoggaamiyo Aqalka Cad.