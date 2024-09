Madaxweyne Biden oo mar kale raadinaya in xabad joojin laga sameeyo Gaza

Al-Hayya ayaa sheegay in iyaga iyo Israel ay ku heshiiyeen qaabka loo fulinayo qodobada heshiiska, balse markii dambe uu ka baxay Raysal Wasaare Netanyahu, isagoona door biday sida uu yiri in dagaalku uu sii socdo.

Khalil Al-Hayya oo la hadlay Al Jazeera ayaa xusay in Xamaas ay horey u soo dhaweysay hindisihii Madaxweyne Biden uu soo bandhigay daba-yaaqadii bishii May, kaas oo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ay qaraar ku taageereen bishii June.

Sarkaalkan ayaa Rayal Wasaaraha Israel ku eedeeyay in uu hortaagan yahay in la joojiyo dagaalka, maxaabiistana la is weydaarsado.

Sabtidii, Madaxweyne Biden ayaa sheegay in weli ay jirto fursad ah in la gaari karo heshiiska xabad joojinta ee aadka loogu baahan yahay.

Saraakiil Mareykan ah ayaa Warbaahinta dalkaasi u sheegay in Madaxweyne Joe Biden uu sii wadi doono isku daygiisa ah in xabad joojin laga sameeyo Marinka Gaza.