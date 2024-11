Madaxweyne Biden oo shaaciyay in Israel iyo Lubnaan ay ku heshiiyeen xabad joojin

Biden ayaa sheegaya in Israel ay xaq u leedahay in ay is difaacdo, haddii Xisbullah ama cid kale ay jebiso heshiiska.

Madaxweyne Biden ayaa carabka ku adkeeyay inaanan la ogolaan doonin in Xisbullah ay dib u soo dhisto kaabeyaasheedii militari ee xuduudda, isagoona Xisbullah iyo ururada kale ee dalkaasi uga digay in ay ku xadgudbaan xabad joojinta.

Joe Biden, Madaxweynaha Mareykanka ayaa xusay in heshiisku uu ogolanayo in shacabka labada dal ee ka barakacay deegaanada xuduudda ay dib ugu soo laabtaan guryahooda.

Madaxweynaha ayaa sheegay in heshiiska u dhaxeeya Xisbullah iyo Israel uu keenayo in colaadda labada dal la soo afjaro.