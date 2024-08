Madaxweyne Biden oo sheegay in ay jirto fursad ay Iran kaga baaqsan karto weerarkeeda Israel

Madaxweyne Biden ayaa Wariyeyaasha u sheegay in uu rajeynayo in Iran ay ka tanaasusho weerarkaasi, haddii maalmaha ina soo aaddan heshiis xabad joojin ah laga gaaro dagaalka Gaza.

Madaxweynaha Mareykanka ayaa Talaadadii sheegay in loo baahan yahay in dardargeliyo wada hadalada xabad joojinta Gaza, si loo joojiyo dhiigga dadka rayidka ah ee daadanaya.

Joe Biden, Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in ay jirto fursad baajin karta inay Iran ka laabato qorshaheeda ah in ay weerarto Israel, iyadoo ka aargudaneysa dilkii ay dalkeeda ugu gaysatay Hoggaamiyihii Ururka Xamaas, Ismail Haniyeh.