Madaxweyne Erdogan “Ma aqbali doono in la kala jaro dalka Suuriya”

“Dabcan waxaan rajeynaynaa in tani ay u dhacdo si nabad ah oo degan oo hubkana ay iska dhigaan, laakin haddii ay sii wadaan shidada, markaa ka waaban mayno in aynu isticmaalno gacanta birta ah ee dowladnimadeenna.” Ayuu yiri Erdogan.

Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dalkiisu aanu aqbali doonin in la kala jaro dalka ay deriska yihiin ee Suuriya.