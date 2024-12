Madaxweyne Erdogan oo booqanaya Somaliya iyo Itoobiya

Madaxweyne Erdogan oo Arbacadii kulan isugu keenay Madaxweynaha Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Raysal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed ayaa laga soo saaray warmurtiyeed lagu shaaciyay in labada dal ay ku heshiiyeen in la bilaabo bog cusub, oo ku saleysan is qaddarin iyo dhowrista qaranimada, madaxbannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee labada dal.

