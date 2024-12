Madaxweyne Erdogan oo farriin u diray mucaaradka qabsaday Suuriya

Isaga oo sii hadlayay ayuu sheegay in shacabku ay doonayaan inay dalkooda dib u dhistaan, isagoo dhanka kale xoojiyay walaaca ay dadka qaarkii ka qabaan in kooxaha mucaaradka aysan u diyaarsaneyn inay dalka samatabixiyaan.

Madaxweynaha ayaa tilmaamay in shacabka Suuriya ay haystaan fursad ay maanta ku sixi karaan khaladaadka dowladdii burburtay, ayna tahay in loo jiheysto dhabo cusub oo dalka lagu horumarinayo.