Madaxweyne Erdogan oo ku hanjabay dagaal dhinaca sharciga oo ka dhan ah Israel

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga ayaa sheegtay in qoyskeeda ay codsadeen in lagu aaso dalkaasi.

Warsaxaafadeed ay soo saareen qoyskeeda ayaa looga codsaday Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden in la sameeyo baaritaan madaxbannaan iyo in lala xisaabtamo gacan ku dhiigleyaashii dilay.