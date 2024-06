Madaxweyne Erdogan oo sheegay in Turkiga uu garab istaagi doono Lubnaan

Raysal Wasaaraha Israel ayaa habeenkii Axadda sheegay in uu filayo in dhawaan la soo geba-gabeeyo hawlgalka dhinaca dhulka ee ay ciidamadiisu ka wadaan deegaanka Rafah ee koonfurta Marinka Gaza, si ciidamadu ay isugu diyaariyaan xiisadda ka taagan xadka ay la wadaagaan Lubnaan.

Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa Arbacadii sheegay in Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu uu qorsheynayo in colaadda Marinka Gaza uu ku ballaariyo gobolka oo dhan.