Madaxweyne Erdogan “Waa in la joojiyaa Netanyahu iyo shabakaddiisa dilka”

Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa Israel ku eedeeyay inay waddo xasuuq cad, isagoo dhanka kale Qaramada Midoobey ugu baaqay in ay cunaqabateyn ku soo rogto.

Madaxweynaha oo khudbad ka jeedinayay Shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa sheegay in Israel ay gaysaneyso dembiyo dagaal, iyadoo dunida oo dhan ay daawaneyso.

Madaxweynaha ayaa sheegay in Israel ay si ula kac ah u xasuuqeyso shacabka Falastiiniyiinta, iyadoo illaa iyo hadda aysan dunida wax jawaab ah ka bixin.

Madaxweynaha Turkiga ayaa ficilada Israel ku tilmaamay mid waxashnimo ah, isagoo xusay in muddada uu socdo dagaalka Gaza ay dileen dad kor u dhaafaya 41 kun oo qof, in ku dhow 100 kun oo kalena ay dhaawaceen.

Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu aanu waxba kaga duwaneyn Hoggaamiyihii hore ee Jarmalka, Adolf Hitler, isla-markaana ay ka wada siman yihiin naxariis la’aanta. Waxa uu intaasi ku daray in Netanyahu uu Gobolka Bariga Dhexe ka dhigay goob colaadeed, haddana uu ka shaqeynayo ballaarinta dagaalka ee gobolka.

Madaxweynaha ayaa Qaramada Midoobey ku dhaliilay wax qabasho la’aanta iyo inay iska daawaneyso Israel oo dhulka Falastiiniyiinta ka dhigtay sida uu yiri xabaalaha ugu weyn adduunka ee carruurta iyo haweenka.

“Nidaamka Qaramada Midoobey iyo qiyamka bani’aadantinimada ayaa ku dhimanaya Gaza, iyadoo ay kor u kacday dhimashada dadka rayidka ah.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.

Madaxweyne Erdogan ayaa yiri “Carruurta oo keliya kuma dhimanayaan Gaza. Nidaamka Qaramada Midoobey ayaa sidoo kale sii dhimanaya, runtii way dhimaneysaa. Qiyamka ay reer galbeedku sheeganayaan inay difaacaan ayaa sii dhimanaya, rajadii bani’aadamka ee ku noolaanshaha adduun cadaalad ah ayaa mid mid u dhimanaya.”

Reer galbeedka ayuu ku cannaantay “Waxaan halkan idinka weydiinaya dadka Gaza iyo kuwa Daanta Galbeed ee la haysto miyeynaan ahayn bani’aadam? Carruurta Falastiin wax xuquuq ah ma lahan miyaa?”

Recep Tayyip Erdogan, Madaxweynaha Turkiga ayaa Beesha Caalamka ku booriyay in ay joojiyaan Netanyahu iyo shabakaddiisa dilka, sida uu yiri.

Erdogan ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ugu yeeray in cunaqabateyn lagu soo rogo Israel, taas oo ka joojin karta xasuuqa ka dhanka ah dadka rayidka ah.

“Waxaan ugu baaqaya Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey in la qaado tallaabo, si looga hortago xasuuqa Gaza, si loo joojiyo naxariis darradan iyo waxashnimadan.” Ayuu yiri Erdogan.

Erdogan ayaa yiri “Waa in xabad joojin degdeg ah oo joogto ah laga sameeyaa Gaza, waana in la sameeyaa maxaabiis is dhaafsi iyo in gargaarka bani’aadantinimo lagu gaarsiiyaa Gaza, si aan la carqaladeyn oo aan kala go’ lahayn.”

Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa maanta xaqiijisay in tirada dhimashada ee rayidka ay gaartay 41,467 qof iyo dhaawaca 95,921 kale.