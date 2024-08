Madaxweyne Lukashenko oo sheegay in Ukraine ay halis ugu jirto in dunida laga tirtiro

Lukashenko ayaa ku celiyay in wada hadalada ay muhiim u yihiin in laga hortago masiibo soo fool leh, haddii la doonayo in qaaradda nabad loogu wada noolaado.

Madaxweynaha Belarus, Alexander Lukashenko ayaa sheegay in Ukraine ay halis ugu jirto in dunida laga samaxo jiritaankeeda, ka dib weerarada ay ciidamadeeda ka bilaabeen gudaha dalka Ruushka.