Madaxweyne Macron oo ku taliyay in Israel laga joojiyo hubka ay ku dagaalameyso

Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron ayaa maanta ku baaqay in gebi ahaanba la joojiyo hubka la geeyo Israel, ka dib markii ay dagaalka ku fidisay dalka Lubnaan.

Israel ayaa Faransiiska iyo Mareykanka ku gacan seyray hindise xabad joojineed oo muddo 21 cisho ah lagu hakinayo colaadda labada dal, si khilaafka loogu dhameeyo miiska wada hadalka.

Madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay in loo baahan yahay in xabad joojin laga sameeyo Marinka Gaza, taasoo sida uu sheegay ay ku jirto danta dadka gobolka.

“Waxay ila tahay in maanta muhiimaddu ay tahay in aan u soo laabano xal siyaasadeed iyo in aan joojino hubka aan ku bixinayno adeegsiga dagaalka Gaza.” Ayuu yiri Madaxweyne Macron.

Madaxweyne Macron oo wareysi siiyay Raadiyaha Faransiiska ee France Inter ayaa sheegay in Paris aanay wax hub ah u diri doonin Israel, si aan loogu sii hurin colaadda gobolka.

Madaxweynaha ayaa ku celiyay walaaciisa ku aaddan sii socoshada colaadda Gaza, inkastoo ay soo noqnoqdeen baaqyada xabad joojinta.

“Waxay ila tahay inaan nala maqlin.” Ayuu yiri Madaxweynuhu oo intaasi ku daray in ay khalad tahay in dagaalku uu sii socdo, isla-markaana ay joojinta colaadda Gaza ku xiran tahay ammaanka Israel.

Madaxweyne Macron ayaa sheegaya in colaadda ay horseedeyso sida uu yiri naceyb, isagoona Israel uga digay in Lubnaan ay ka dhigto sida Gaza oo kale.

Dagaalka Gaza ayaa laf dhabar u ah kororka rabshadaha ee maanta ka jira Gobolka Bariga Dhexe iyo dagaalka sida weyn ugu baahaya dalka Lubnaan.

Cabsida ugu weyn ee haatan jirto waa in dagaalka ay si toos ah ugu soo biirto Iran, ka gadaal markii Israel ay sheegtay in ay ka aargudan doonto weerarkii gantaalada ee Iran.

Wakaaladda Wararka Faransiiska ee AFP ayaa Sabtidan ku warantay in Israel ay si weyn ugu diyaargaroobeyso weerar ay ku qaaddo dalka Iran, iyadoo ka jawaabeysa weerarkii gantaalada ee Talaadadii.

Sarkaal Israeli ah oo diiday in magaciisa Warbaahinta loo adeegsado ayaa AFP u sheegay in Tel Aviv ay ka go’an tahay inay ka aargudato weerarkaasi, balse ma sheegin goobaha ay suurtagalka tahay in la weeraro.

Dowladda Iran ayaa wacad ku martay in jawaab aan horey loo arag ay ka bixin doonto nooc kasta oo weerar ah oo kaga yimaada Israel.

Hoggaamiyaha Ruuxiga ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei ayaa Jimcihii sheegay in Tehran iyo xulafadeeda gobolka aysan ka waaban doonin Israel.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Iran, Abbas Araghchi oo maanta ka hadlayay dalka Suuriya oo uu booqday ayaa sheegay in xalka gobolku uu ku jiro xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyo Gaza iyo Lubnaan.

Wasiir Araghchi ayaa Israel uga digay inay dhibaato kale u horseeddo Bariga Dhexe, waana xilli uu ku eedeeyay inaysan aqoon wax aan ahayn adeegsiga dabka.

Araghchi ayaa Israel u soo jeediyay in ay aqbasho dadaalada nabadda, haddiise ay diiddo ayuu yiri “Jawaabteenna ku wajahan weerar kasta oo Israel, waxay noqon doontaa mid isku dheelitiran oo xitaa ka xoog badan middii hore.”