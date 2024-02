Madaxweyne Macron oo Netanyahu uga digay duulaanka ku wajahan Rafah

Madaxweyne Macron ayaa tilmaamay in weerarkan uu khatar dheeraad ah ka abuuri doono Bariga Dhexe, ayna tahay in Israel ka laabato go’aanka ay ku weerareyso dhulkaasi.

Madaxweynaha Faransiiska ayaa Raysal Wasaare Netanyahu u sheegay in Paris ay ka soo horjeeddo duulaanka uu amray in ciidamadiisu ku qaadaan Rafah.