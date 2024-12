Madaxweyne Putin oo ka hadlay is bedelka ka dhacay dalka Suuriya

Inkastoo Ruushku uu isku dayay in mar labaad uu samatabixiyo Dowladdii Bashar Al Assad, haddana gacan sarreyntii mucaaradka ee dagaalka ayaa ka hor istaagtay in markan uu ka baxsado kacdoonkii lagaga soo horjeeday.

Xeel-dheereyaasha ayaa sheegaya in jug weyn oo soo gaartay Ruushka ay noqon doonto, haddii ciidamadooda ay isaga baxaan Saldhigga Ciidanka Cirka ee Latakia iyo Saldhigga Badda ee Tartus. Saldhigyadan ayaa la sheegaa in ay muhiim u yihiin awoodda isku xirka Ruushka ee Badda Mediterranean-ka iyo Qaaradda Afrika.

Hoggaamiyaha Ruushka ayaa tibaaxay in dalalka Bariga Dhexe iyo kooxaha ka taliya Suuriya ay doonayaan in Ruushku sii joogo dalkaasi.

Madaxweynaha Ruushka oo qabtay shirkiisa jaraa’id ee dhammaadka sanadka, aadna loo wada sugayay ayaa sheegay in dowladdiisu aysan difaaci waayin Assad oo xulafo la ahaa, balse ay ridistiisa ka masuul yihiin ciidamada dalkaasi oo isaga soo baxay fariisimahooda, taasina ay sahashay in mucaaradku ay la wareegaan Dimishiq.

Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin ayaa maanta ka hadlay is bedelka ka dhacay dalka Suuriya ee in ka badan 50 ka dib lagu soo afjaray xukunkii qoyska reer Assad.