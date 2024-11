Madaxweyne Putin oo saxiixay is bedel uu Ruushku ku sameeyay siyaasaddiisii nuclear-ka

Aqalka Kremlin-ka ee Ruushka ayaa ansixiyay dib u eegis lagu sameeyay siyaasaddoodii isticmaalka ee hubka nuclear-ka, ka dib markii Ukraine ay shalay gantaalada Mareykanka ee ATACMS ku weerartay gobolka xuduudda Ruushka ku yaala ee Bryansk.

Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Ruushka uu iska caabiyay laba ka mid ah sideed gantaal oo Ciidamada Ukraine ay ku bartilmaameedsadeen xarun militari oo ku taala magaalada yar ee Karachev. Saraakiisha Mareykanka waxay xaqiijiyeen in markii ugu horreysay ay noqoneyso in Ukraine ay gantaaladaasi ku weerarto gudaha Ruushka, tan iyo markii Madaxweyne Joe Biden uu Axaddii aqbalay in gantaaladooda ballaastikada ah lagu weerari karo bartilmaameedyada militari ee Ruushka, waana xilli Moscow ay si adag uga digtay in gantaalaha ridada dheer ee reer galbeedka lagu soo weeraro dalkeeda.

Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin ayaa saxiixay is bedelo cusub oo lagu sameeyay siyaasaddii Aqalka Kremlin-ka ee nuclear-ka.

Is bedeladan ayaa lagu saleeyay shuruudo cusub oo dalka uu kaga fiirsaneyso isticmaalka hubkooda istiraatiijiga ah, tallaabadan oo mid suurtagal ah ka dhigeysa adeegsiga hubka wax gumaada.

Tani ayaa sidoo kale albaabka u fureysa jawaabta nuclear-ka ee maangalka ah ee Moscow, xitaa in lagaga jawaabo weerar caadi ah oo kaga yimaada dal ay taageerayaan quwado nuclear.

Kremlin-ka ayaa sheegay in weerar kaga yimaada dal aan nuclear haysan, balse ay taageerayaan dalal haysta hubkaasi ay ula dhaqmayaan, sida weerar wadajir ah oo lagu soo qaaday dhulka Ruushka.

Is bedelada la ansixiyay ayaa qeexaya duruufaha u ogolaanaya dalka inuu isticmaalo hubka atomikada ee Moscow, oo ah kan ugu weyn ee adduunka.

Sergey Lavrov, Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka ayaa ku eedeeyay Mareykanka inay isku dayayaan in ay sii huriyaan dagaalka Ukraine,

Wasiirka ayaa sheegay in Ciidamada Ukraine aanay adeegsan karin gantaaladan, khubarada Mareykanka la’aantood, oo ay ku jiraan buu yiri xogta dayax gacmeedka, diyaarinta weerarka iyo meelaha la doonayo in la beegsado.

Lavrov ayaa sheegay in Mareykanku aanu keliya gantaaladan keenin gobolka, laakiin sidoo kale ay maamulayaan khubaradiisa.

Lavrov ayaa Warbaahinta u sheegay in Moscow ay ka falcelin doonto wejiga cusub dagaalka reer galbeedka ee ka dhanka ah dalkiisa.

Dhanka kale Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka, Matthew Miller ayaa sheegay in Washington aysan arkin wax sabab ah oo Ruushku uu ku bedelo siyaasaddiisii adeegsiga hubkaasi.

Afhayeenka ayaa sheegay in Aqalka Cad ee Mareykanka uu Ruushku ugu baaqayo in uu joojiyo hadalada xanafta leh iyo waxa uu ku sheegay masuuliyad darrada.

Raysal Wasaaraha Ingiriiska, Keir Starmer ayaa qorshaha uu Ruushku ku bedelay siyaasaddiisii nuclear-ka ku tilmaamay mid masuuliyad darro ah.

Raysal Wasaare Starmer ayaa carabka ku adkeeyay in tani aysan ka horjoogsan doonin taageeradooda militari ee Ukraine.

Siyaasiyiinta Ruushka ayaa horey su’aal uga keenay, sababta ay u haystaan hubka istiraatiijiga ah, haddii aanay kaga falcelin karin khataraha soo wajaha dalka.

Khubarada militariga ayaa filaya weerar rogaalcelis ah oo ka yimaada dhanka Ruushka, inkastoo aan si dhab ah loo aqoon, sida uu ula macaamili doono xaaladda soo korortay ee ka dhalatay gantaalaha horumarsan ee Ukraine bilowday inay ku garaacdo gudaha Ruushka.

Cabsida laga qabo inuu dunida ka dhaco dagaal nuclear ayaa ah wax aad u soo xoogeysanaya.