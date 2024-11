Madaxweyne Trump oo xil u magacaabay haweeneydii ugu horreysay

Trump ayaa xusay in marka uu bisha January la wareego xafiiska ay tahay in xuduudda uu ka dhigo meel aan laga soo gudbi karin.

Trump ayaa sheegay in doorashadiisa uu u arko mid loogu igmaday in dalka uu gaarsiiyo caqli-galnimo.

“Sida iska cad waa inaan ka dhignaa xuduudda mid adag oo awood leh, waana inaan samaynaa.” Ayuu yiri Trumo oo intaasi ku daray in dalka uu gaarsiin doono meel ay adag tahay in la soo galo.