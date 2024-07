Madaxweyne Xasan Sheekh oo booqday ciidamada tababarka u jooga Eritrea (SAWIRRO)

Wasiirka ayaa sheegay in labada Madaxweyne ay isla qaateen in la xoojiyo xiriirka iskaashi ee labada dhinac oo dhinac kasta leh, kaasoo horumarinaya buu yiri danaha labada shacab, gaar ahaan dhinacyada siyaasadda, amniga, ciidamada, dhaqaalaha, dhaqanka iyo bulshada.

You may also like