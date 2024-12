Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka carreysiiyay ummadda Soomaaliyeed

Xildhibaan Gama’diid ayaa sheegay in jananku uu ka mid ahaa saraakiishii ugu muhiimsaneed ee Ciidanka Xoogga Dalka, isla-markaana uu billad geesi ah ku muteystay doorkiisii hoggaamineed ee dagaalkii 1977-kii ay Somaliya la gashay Itoobiya. Waxa uu intaasi ku daray in jananka oo tababar ku soo qaatay dalalka Ruushka iyo Mareykanka uu ka mid ahaa Saraakiishii hoggaamineysay dagaalkii Shabaabka sanadkii 2011 lagaga saaray Caasimadda Muqdisho.

Is bedelkan ayay dadka qaarkii u fasirteen in Madaxweynuhu uu u sameeyay, maadaama xeradaasi ay maamulkeeda gacanta ku hayso Dowladda Emirate-ka Carabta, taas oo dowladdiisa ka taageereysa dib-u-dhiska Ciidamada Qalabka Sida.

Wareegtada ayaa lagu sheegay in Madaxwenuhu uu tixgeliyay in ay ku habboon tahay in xeradaasi loogu magac daro korneylkaasi.