Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay dagaalada lagu la jiro Daacish iyo Shabaab

“Argagixiso oo dhan in laga adkaaday waxay bilaabatay maalinta dadka Soomaaliyeed, dowladda iyo dadkeeda, culimada, abwaanada iyo dhallinyarada markii ay garteen, kuna baraarugeen in shacabka loo sheego in nimankan waxa ay wadaan diin inaanay ahayn, dadnimana aanay ahayn maalintii dadka loo sheegay, maalintaas ayay guusha bilaabatay.” Ayuu yiri Madaxweynaha Dowladda Federaalka.

“Waan ka adkaanaynaa kuwa qaba in dadka meesha ay joogaan jooga in lagu hayo argagaxa, cabsida iyo barakacinta kuwa ku haya waan ka qabanaynaa, waana ka adkaanaynaa dhinac kasta oo ay joogaan ama Daacish ha ahaadaan ama Shabaab.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.