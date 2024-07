Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay dagaalkii Gobolka Jubbada Hoose

Dowladda Federaalka ayaa sheegtay in dagaalka lagu dilay in ka badan 80 ka mid ah maleeshiyada Al Shabaab, waxayna Saraakiisha Ciidamadu xaqiijiyeen in nolosha lagu qabtay xubno ka tirsan Shabaabka.

Weeraradan ayaa ku bilowday gaadiid laga soo buuxiyay walxaha qarxa, marka laga soo taggo weerarka ka dhacay Baar Sanguuni, iyadoo ay xusid mudan tahay in gaarigii miineysnaa ee lagu weeraray Miido uu ku dhacay god ay ciidamadu ugu talagaleen in ay kaga gaashaantaan qaraxyada ceynkani oo kale ah.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa qoraalka ku sheegay in wada shaqeynta ciidamada iyo bulshada ay aasaas u tahay xaqiijinta amniga iyo ka hortagga dhagarta argagixisada, sidaas awgeed waxa uu shacabka ugu baaqay in ay la shaqeeyaan hay’adaha ammaanka.

“Maanta jabka weyn ee khawaarijta lagu gaarsiiyay deegaanada Buulo Xaaji iyo Harboole ee Jubbaland waa calaamad muujineysa in gabbalkoodu uu dhacay, geesiyaasha Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliyeedna ay awood u leeyihiin in ay ka xoreeyaan deegaan kasta oo ay ku dhuumaaleysanayaan.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.