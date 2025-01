Madaxweyne Xasan Sheekh oo shir kaga qaybgalay dalka Uganda

Warka ayaa lagu sheegay “Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad muhiim ah ka jeediyay shirka ayaa soo bandhigay, sida ay Somaliya uga go’an tahay in la horumariyo wax soosaarka beeraha iyo in laga faa’iideysto khayraadka dabiiciga ah ee dalka.

