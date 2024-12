Madaxweynihii la afgembiyay ee Suuriya oo magangelyo ka helay Ruushka

Madaxweyne Bashar Al Assad ayay dadku ugu war dambeysay, isagoo Axaddii diyaarad ka raacay Magaalada Dimishiq, ka dibna la waayay halka uu jaan iyo ciriba dhigay. Saacado ka dib markii uu ka ambabaxay Dimishiq ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in diyaaraddii uu la socday ay lumisay xiriirka, markii ay mareysay Magaalada Homs, taasoo keentay in dadka qaarkii ay shaki geliyaan inuu nool yahay.

