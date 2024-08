Mareykanka gujiska gantaalaha xambaara ee USS Georgia u soo diraya Bariga Dhexe

Warbaahinta reer galbeedka ayaa sheegeysa in Israel ay hadda garowsan tahay in dhibaato weyn ay ka mudan karto dilkii ay Ismail Haniyeh ugu gaysatay gudaha Iran, haddii ay taasi dhacdana ay noqon doonto khaladkeedii ugu weynaa ee ay sameyso, muddadii 75-ka sano ahayd ee calankeeda uu ka taagnaa gobolka iyo dunidaba.

Iran iyo ururada hubeysan ee gobolka ka jira ayaa la sheegaya in ay wadaan qorshe ay damacsan yihiin in ay kaga aargutaan Israel, iyadoo laga jawaabayo dilkii Ismail Haniyeh iyo fara-gelintii ay ku sameysay madaxbannaanida Iran.