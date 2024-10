Mareykanka iyo Israel oo u muuqdo in mad madow uu soo kala dhexgalay

Wasiirka Difaaca Israel, Yoav Gallant ayaa si lama filaan ah u baajiyay safar la qorsheeyay in Talaadadii uu ugu ambabaxo dalka Mareykanka.

Wasiirka ayaa lagu waday in Arbacadan uu Magaalada Washington kula kulmo dhiggiisa Mareykanka Lloyd Austin, si looga wada hadlo kororka xiisadda Bariga Dhexe iyo in laga fogaado wax kasta oo keeni kara dagaal goboleed.

Sabrina Singh, Kuxigeenka Xoghayaha Warfaafinta ee Pentagon-ka ayaa gelinkii dambe ee Talaadadii xaqiijisay in kulanka labada nin uu baaqday, inkastoo aysan wax tasaafiil ah ka bixin sababta. Ma cadda goorta ay kulmi doonaan.

Washington Post ayaa daabacday in Wasiirku uu daqiiqadihii ugu dambeeyay baajiyay safarkiisa, tani oo ay u sababeysay xiriirka hoggaamiyeyaasha labada dal oo sii cakirmaya.

Warbaahinta Mareykanka ayaa shaki gelisay taageerada Maamulka Madaxweyne Joe Biden ee Israel, iyadoo laga cabsi qabo in isku dhac ballaaran uu gobolka ka qarxo.

Wararka ayaa sheegaya in Israel ay u baxsaneyso inay jug culus u gaysato Iran, taasoo sida la sheegayo uu Mareykanku ka soo horjeedo.

Madaxweyne Joe Biden ayaa Jimcihii sheegay in Mareykanka iyo Israel ay tahay inay wadatashi ka yeeshaan, sida ay Israel uga jawaabeyso weeraradii gantaal ee Iran. Madaxweynaha ayaa xilligaasi ugu baaqay Israel inaysan beegsan bartilmaameedyada saliidda ee dalkaasi.

Biden oo 4-tii bishan markii ugu horreysay, muddadii uu xafiiska joogay ka soo muuqday qolka shirarka ee xaaladaha degdegga ah ee Aqalka Cad ayaa wuxuu yiri “Haddii aan booska Israel taagnaanaan lahaa, tallaabo kale ayaan ka fekeri lahaa.”

Khamiistiini wuxuu Biden sheegay inaanu taageersaneyn in Israel ay hadaf ka dhigato goobaha nukliyeerka ee Iran, bacdamaa ay gobolka ku riixi karto dagaal dhan walba leh.

Inkastoo Washington iyo Tel Aviv aysan weli aragti mideysan ka qaadan jawaabta laga yaabo in Israel ay ka bixiso weerarkii gantaalada loo adeegsaday ee ay Iran 1-dii bishan ku qaadday Israel, haddana Washington ayaa ka soo horjeeddo in Tel Aviv ay weerarto xarumaha tamarta nukliyeerka iyo saliidda ee dalkaasi.

Wasiirka Difaaca Israel ayaa Axaddii sheegay in Israel ay go’aansatay in ay si adag uga aargudato Iran, balse ma sheegin goobaha la qorsheeyay inay weerarayaan. Warbaahinta Israel ayaa sheegtay in kaabeyaasha rayidka ee Iran ay ka mid yihiin waxyaabaha miiska saaran, ayna suurtagal tahay in la weeraro.

Saraakiisha Aqalka Cad ayaa laga soo xigtay in Israel ay haysato ikhtiyaaraad kale oo xilligan ay kaga aargudan doonto Tehran, isla-markaaa aan ahayn meelaheeda ugu muhiimsan, sida warshadaha saliidda.

Mareykanka ayaa toddobaadkii hore taageeray hawlgalka xadidan ay Israel ku dhawaaqday inay ka bilowday deegaanada xuduudda ay la wadaagto Lubnaan, balse Mareykanka ayaan caddeyn aragtidiisa ku aaddan warka Israel ka soo yeeray Isniintii, ee ah in la ballaariyay hawlgalka dhinaca dhulka ee deegaanada xadka koonfureed ee Lubnaan.

Masuuliyiinta Aqalka Cad ayaa la sheegaya in ay ka carreysan yihiin dagaalka uu Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu fidinayo, iyadoo doorashada madaxtinimada Mareykanka ay ka harsan tahay wax ka yar muddo bil ah.

Iran oo si toos ah dagaalkan ugu soo biirto ayaa Xisbiga Dimoqraadiga Mareykanka ka mashquulineysa ololaha doorashada, waxaana laga yaabaa in taasi ay dhibaato kaga timaado codbixinta, maadaama ay jiraan shacab badan oo Mareykan ah oo si weyn uga soo horjeeda duulaanka Israel ee Gaza iyo Lubnaan.

Aqalka Cad ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya in Ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexe ku sugan iyo danahooda gobolkaba ay bartilmaameed noqdaan.

Khubarada militariga ayaa qaba in haddii Iran ay ku soo biirto dagaalkan uu wax weyn ka bedeli doono miisaanka ama dheelitirka dagaalka gobolka, Mareykankuna uu markaasi ku khasban yahay in uu garab iyo gaashaanba u noqdo Israel.